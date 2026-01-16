Администрация Макрона объяснила его синяк под глазом

Причиной синяка под глазом президента Франции Эмманюэля Макрона стал лопнувший кровеносный сосуд, сообщает Le Parisienne со ссылкой на Елисейский дворец.

«Это совершенно безобидно», — указали в канцелярии.

15 января Макрон выступил перед вооруженными силами с залитым кровью глазом, что вызвало недоумение у французов. В социальных сетях предположили, что это домашнее насилие со стороны его жены Бриджит.

Ранее Елисейский дворец прокомментировал инцидент с пощечиной Макрону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
