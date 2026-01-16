Администрация Макрона объяснила его синяк под глазом
16 января 202601:01
Причиной синяка под глазом президента Франции Эмманюэля Макрона стал лопнувший кровеносный сосуд, сообщает Le Parisienne со ссылкой на Елисейский дворец.
«Это совершенно безобидно», — указали в канцелярии.
15 января Макрон выступил перед вооруженными силами с залитым кровью глазом, что вызвало недоумение у французов. В социальных сетях предположили, что это домашнее насилие со стороны его жены Бриджит.
Ранее Елисейский дворец прокомментировал инцидент с пощечиной Макрону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Администрация Макрона объяснила его синяк под глазом
- Зеленский пожаловался, что после удара по Харькову 400 тысяч человек остались без света и тепла
- До 18 человек выросло количество пострадавших при взрыве в центре МВД в Коми
- Посольство РФ в Индонезии: Закон о сексе вне брака касается и туристов на Бали
- КГБ Белоруссии заявил о ликвидации сети радиошпионов
- В Госдуме усомнились в способности европейских военных защитить Гренландию
- «Блинный набор» почти не подорожал за новогодние праздники
- Финансисты назвали перспективные инструменты для инвестиций в 2026 году
- Россиянам назвали уважительные причины для пропуска работы
- Швыдкой объяснил популярность ремейков советских фильмов у молодежи
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru