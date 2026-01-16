Зеленский пожаловался, что после удара по Харькову 400 тысяч человек остались без света и тепла
После удара в Харькове произошли массовые отключения электроэнергии, сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом он заявил в беседе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. По словам главы государства, в результате удара 400 тысяч граждан остались без электричества и тепла.
Зеленский также указал, что проинформировал главу Альянса его о нуждах Киева для защиты и укрепления противовоздушной обороны. Президент признал, что российские удары создают серьезные вызовы.
Ранее главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Россия не бомбит Киев, потому что там «наш Крещатик» и «наша Лавра», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
