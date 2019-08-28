Учёные: Мессенджеры вызывают повышение агрессии
Опрос ученых Гамбургского и Мюнхенского университетов показал, что долгое и частое пользование мессенджерами и соцсетями вызывает рост агрессии и недовольств в обществе.
В тесте приняли участие порядка 2 тыс немцев. В среднем житель Германии в возрасте с 18 до 34 лет проводит в сети ежедневно около 4,5 часов. При этом, люди с 18 до 24 лет тратят на мессенджеры и социальные сети три часа, а немцы в возрасте с 25 до 34 лет – час.
Исследования показывают, что мессенджеры и соцсети стали для пользователей первоисточниками информации, а не дополнительными ресурсами. А чтение сообщений и переписки влияют на людей с негативным эффектом и вызывают напряженность и агрессию. Именно они более склонны к радикальным настроениям, пишет издание Westdeutsche Allgemeine Zeitung.
Ранее в эфире НСН директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный связал настрой молодых людей к цирку с влиянием соцсетей.
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