Учёные: Мессенджеры вызывают повышение агрессии

Опрос ученых Гамбургского и Мюнхенского университетов показал, что долгое и частое пользование мессенджерами и соцсетями вызывает рост агрессии и недовольств в обществе.

В тесте приняли участие порядка 2 тыс немцев. В среднем житель Германии в возрасте с 18 до 34 лет проводит в сети ежедневно около 4,5 часов. При этом, люди с 18 до 24 лет тратят на мессенджеры и социальные сети три часа, а немцы в возрасте с 25 до 34 лет – час.