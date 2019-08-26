Запашный связал нелюбовь россиян к номерам с животными с давлением соцсетей
Дрессировщик а эфире НСН также объяснил информационным влиянием многотысячные московские акции протеста.
Мнения россиян о цирковых номерах с животными разделились. Как выяснил ВЦИОМ, 53% опрошенных считает, что такие номера непременно должны быть в цирке, 41% называл их необязательными. Подавляющую часть второй категории составили молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.
Однако низкий интерес молодёжи к цирковым номерам с участием животных не является показателем снижения популярности таких выступлений, заверил в эфире НСН директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный. Более того, в таком настрое молодых людей — что к цирку, что к политике — виноваты соцсети, убеждён дрессировщик.
«Нет, я не наблюдаю потери популярности цирка с животными. У нас программа отработала 8,5 месяцев, и её посетило 519 тысяч зрителей. И эта цифра с каждым годом растёт. Я считаю, что молодёжь сейчас очень сильно подвержена давлению соцсетей. А они во многом нацелены на расшатывание ситуации везде: это касается и пожаров, и кемеровской трагедии, и постоянный перссинг по поводу работы с животными, и выборы в Мосгордуму. Всё это даёт о себе знать. Именно молодёжь — умы, которые сейчас можно направить в любую сторону», — посетовал Запашный.
Есть в этом и немалая доля вины государства, признал артист. По его мнению, власти следует сформулировать и транслировать чёткую аргументированную позицию, которая бы не допускала искажения информации. Отсюда же, по его мнению, вырастают и столичные акции протеста.
«Я считаю, что это очень сильная недоработка государства. Очень сильно переоценивание информации, которая идёт из соцсетей, люди верят непроверенным данным, у многих складывается стереотипное мнение, что интернет не врёт. Отсюда у нас и многотысячные митинги на Болотной и на площади Сахарова. Это недоработка государства в отсутствии правильной, аргументированной точки зрения. И как раз опрос ВЦИОМ очень чётко даёт понять, что люди взрослые придерживаются более адекватной точки зрения», — заключил Запашный.
Добавим, 11% участников опроса заявили, что их настораживают выступления с животными и то, что цирковых животных дрессируют, а 9% — о неприемлемости жестокого обращения с животными. Что касается популярности цирка, лишь 18% респондентов ответили, что посещали цирк не позднее двух лет назад. От трёх до десяти лет назад были в цирке ещё 28% россиян, и 42% не были в цирке более десяти лет.
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