Запашный связал нелюбовь россиян к номерам с животными с давлением соцсетей

Мнения россиян о цирковых номерах с животными разделились. Как выяснил ВЦИОМ, 53% опрошенных считает, что такие номера непременно должны быть в цирке, 41% называл их необязательными. Подавляющую часть второй категории составили молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.

Однако низкий интерес молодёжи к цирковым номерам с участием животных не является показателем снижения популярности таких выступлений, заверил в эфире НСН директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный. Более того, в таком настрое молодых людей — что к цирку, что к политике — виноваты соцсети, убеждён дрессировщик.

«Нет, я не наблюдаю потери популярности цирка с животными. У нас программа отработала 8,5 месяцев, и её посетило 519 тысяч зрителей. И эта цифра с каждым годом растёт. Я считаю, что молодёжь сейчас очень сильно подвержена давлению соцсетей. А они во многом нацелены на расшатывание ситуации везде: это касается и пожаров, и кемеровской трагедии, и постоянный перссинг по поводу работы с животными, и выборы в Мосгордуму. Всё это даёт о себе знать. Именно молодёжь — умы, которые сейчас можно направить в любую сторону», — посетовал Запашный.