Мессенджер «ВКонтакте» научили предупреждать о подозрительных собеседниках
Вице-президент, директор по информационной безопасности VK Алексей Волков заявил, что новая функция в мессенджере «ВКонтакте» ещё лучше защитит пользователей от потенциальных мошенников, сообщает пресс-служба компании.
По его словам, в случае обнаружения подозрительной активности одного из участников беседы или группового чата пользователи получат предупреждение и смогут прервать переписку одной кнопкой.
Потенциальный мошенник будет отправлен в «чёрный список», а чат или диалог будут удалены, чтобы их участники не смогли перейти по опасным ссылкам.
«Мы разработали систему, которая эффективнее препятствует спаму и другому нежелательному контенту. С помощью алгоритмов можно с высокой вероятностью предсказать, кто стоит за аккаунтом: бот, мошенник или нормальный добропорядочный пользователь», - подчеркнула CEO «ВКонтакте» Марина Краснова.
Волков добавил, что новая функция будет особенно полезна «пожилым людям, подросткам и всем, кто недостаточно уверен в своих знаниях в области кибербезопасности».
Ранее соцсеть «ВКонтакте» заявила о рекордном росте бизнес-пользователей, свои товары и услуги продвигают около двух млн предпринимателей.
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