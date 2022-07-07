Мессенджер «ВКонтакте» научили предупреждать о подозрительных собеседниках

По его словам, в случае обнаружения подозрительной активности одного из участников беседы или группового чата пользователи получат предупреждение и смогут прервать переписку одной кнопкой.

Потенциальный мошенник будет отправлен в «чёрный список», а чат или диалог будут удалены, чтобы их участники не смогли перейти по опасным ссылкам.

«Мы разработали систему, которая эффективнее препятствует спаму и другому нежелательному контенту. С помощью алгоритмов можно с высокой вероятностью предсказать, кто стоит за аккаунтом: бот, мошенник или нормальный добропорядочный пользователь», - подчеркнула CEO «ВКонтакте» Марина Краснова.

Волков добавил, что новая функция будет особенно полезна «пожилым людям, подросткам и всем, кто недостаточно уверен в своих знаниях в области кибербезопасности».

Ранее соцсеть «ВКонтакте» заявила о рекордном росте бизнес-пользователей, свои товары и услуги продвигают около двух млн предпринимателей.

