Соцсеть «ВКонтакте» отметила рекордный рост бизнес-пользователей
С 11 по 17 марта социальной сетью «ВКонтакте» начали пользоваться более 300 тысяч новых предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что бизнесмены заинтересованы в продвижении своего бизнеса через магазин «ВКонтакте». Кроме того, большим спросом стали пользоваться предложения для бизнеса в соцсети. Так, количество просмотров предложений от малых и средних предприятий за день достигло 8,6 млн, что на треть больше, чем до этого периода.
Самыми популярными в соцсети стали разделы «красота и здоровье» (+57%), «досуг и подарки» (+43%), «одежда и обувь» (+41%), «детские товары» (+39%), «дом и дача» (+35%). В руководстве соцсети отмечают, что на сегодняшний день во «ВКонтакте» около 2 млн предпринимателей продвигают свои товары и услуги.
Платформа Бизнес ВКонтакте дает предпринимателям развивать свой контент, а также предоставляет им бесплатный интернет-магазин, конструктор сайтов, платформу для приёма платежей через VK Pay и доставку товаров через партнерские сервисы соцсети.
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