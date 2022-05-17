«ВКонтакте» запустила приложение «VK Мессенджер»

Социальная сеть «ВКонтакте» объявила о запуске отдельного приложения «VK Мессенджер», сообщает пресс-служба компании.

«ВКонтакте» решила закрыть сервис «VK Работа»

В сообщении говорится, что новый мессенджер позволит общаться с друзьями из соцсети, а также контактами из телефонной книги, а в случае, если человека нет в списке друзей или контактов, то он получит запрос на переписку.

Также в «VK Мессенджер» есть групповые чаты на более чем тысячу человек, поддержка аудио- и видеозвонков, запись аудиосообщений и их расшифровки. Пользователи смогут отправлять не только музыку, стикеры, фото, видео и истории, но и геопозицию и деньги.

Кроме того, приложение позволяет скрывать время последней активности, архивировать переписки и закреплять отдельные наверху в списке чатов.

Ранее «ВКонтакте» запустила отдельное мобильное приложение «VK Клипы», обладающие рядом новых функций, в том числе эксклюзивными эффектами и фильтрами, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
ТЕГИ:ИнтернетМессенджерыСоцсетиВконтакте
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры