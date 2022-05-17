«ВКонтакте» запустила приложение «VK Мессенджер»
Социальная сеть «ВКонтакте» объявила о запуске отдельного приложения «VK Мессенджер», сообщает пресс-служба компании.
В сообщении говорится, что новый мессенджер позволит общаться с друзьями из соцсети, а также контактами из телефонной книги, а в случае, если человека нет в списке друзей или контактов, то он получит запрос на переписку.
Также в «VK Мессенджер» есть групповые чаты на более чем тысячу человек, поддержка аудио- и видеозвонков, запись аудиосообщений и их расшифровки. Пользователи смогут отправлять не только музыку, стикеры, фото, видео и истории, но и геопозицию и деньги.
Кроме того, приложение позволяет скрывать время последней активности, архивировать переписки и закреплять отдельные наверху в списке чатов.
Ранее «ВКонтакте» запустила отдельное мобильное приложение «VK Клипы», обладающие рядом новых функций, в том числе эксклюзивными эффектами и фильтрами, сообщает RT.
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