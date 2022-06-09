«Это кровь бизнеса!» Курьерским службам предрекли банкротства без господдержки

На фоне серьезного роста издержек курьерским службам надо повысить тарифы на треть, но этого не происходит, сказал в эфире НСН Леонид Шляпников.

Курьерские компании жизненно необходимы бизнесу, и государству следует помочь им на фоне роста издержек, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» гендиректор Русского агентства складского сервиса и дистрибьюции (RWDS) Леонид Шляпников.

Ранее «Ведомости» сообщили, что Межрегиональная ассоциация курьерских служб, членами которой, в частности, являются «Сбермаркет» и «Грузовичкофф», обратилась к властям регионов с просьбой о поддержке в кризисный период.

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«Эти компании надо поддерживать, поскольку они являются кровеносной системой бизнеса, товары должны доставляться и на В2В, и на В2С рынки. Основная сложность в том, что подорожал транспорт – покупка нового и обслуживание автомобилей, которые используются в курьерской доставке. Второе – снижение деловой активности с уходом многих компаний с рынка. В отношении зарплат персонала рынок особо не изменился. А операционные издержки перевозчиков, которые, в основном, являются подрядчиками курьерских компаний, существенно выросли, маржинальность курьерских компаний снизилась», - сказал Шляпников.

По его мнению, курьерским службам для выживания надо повысить тарифы на 20-30%, но они этого пока не сделали.

«Здесь ситуация похожа на то, что происходит с такси. Ввиду того, что многие западные игроки ушли с рынка, тарифы не растут, но издержки выросли. У всех разные парки и разные схемы работы с подрядчиком, но в целом, комплектующие выросли в цене от 30 до 70%. Закупка транспорта, а он должен обновляться по-хорошему каждые пять лет, выросла у перевозчиков от 40 до 80%, в зависимости от производителя. В курьерской службе это одна из основных составляющих себестоимости и, как минимум, рост тарифа должен быть на 20-30%», - подсчитал гендиректор RWDS.

При этом Шляпников допустил грядущие банкротства в отрасли.

«То, что могло случиться, уже случилось, компании просто с рынка уходят. Все индивидуально, но банкротства, конечно, возможны», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
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Ранее президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин говорил НСН, что российский рынок автомобильных грузоперевозок ждут банкротства на фоне санкций.

По его словам, больше шансов выжить у не обремененных лизингами частников со «старенькими машинками», а крупные компании уже начали распродажу своих автопарков.

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ФОТО: Владимир Астапкович//РИА Новости
ТЕГИ:ГосподдержкаСанкции Против РоссииБизнес
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