«Это кровь бизнеса!» Курьерским службам предрекли банкротства без господдержки
На фоне серьезного роста издержек курьерским службам надо повысить тарифы на треть, но этого не происходит, сказал в эфире НСН Леонид Шляпников.
Курьерские компании жизненно необходимы бизнесу, и государству следует помочь им на фоне роста издержек, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» гендиректор Русского агентства складского сервиса и дистрибьюции (RWDS) Леонид Шляпников.
Ранее «Ведомости» сообщили, что Межрегиональная ассоциация курьерских служб, членами которой, в частности, являются «Сбермаркет» и «Грузовичкофф», обратилась к властям регионов с просьбой о поддержке в кризисный период.
«Эти компании надо поддерживать, поскольку они являются кровеносной системой бизнеса, товары должны доставляться и на В2В, и на В2С рынки. Основная сложность в том, что подорожал транспорт – покупка нового и обслуживание автомобилей, которые используются в курьерской доставке. Второе – снижение деловой активности с уходом многих компаний с рынка. В отношении зарплат персонала рынок особо не изменился. А операционные издержки перевозчиков, которые, в основном, являются подрядчиками курьерских компаний, существенно выросли, маржинальность курьерских компаний снизилась», - сказал Шляпников.
По его мнению, курьерским службам для выживания надо повысить тарифы на 20-30%, но они этого пока не сделали.
«Здесь ситуация похожа на то, что происходит с такси. Ввиду того, что многие западные игроки ушли с рынка, тарифы не растут, но издержки выросли. У всех разные парки и разные схемы работы с подрядчиком, но в целом, комплектующие выросли в цене от 30 до 70%. Закупка транспорта, а он должен обновляться по-хорошему каждые пять лет, выросла у перевозчиков от 40 до 80%, в зависимости от производителя. В курьерской службе это одна из основных составляющих себестоимости и, как минимум, рост тарифа должен быть на 20-30%», - подсчитал гендиректор RWDS.
При этом Шляпников допустил грядущие банкротства в отрасли.
«То, что могло случиться, уже случилось, компании просто с рынка уходят. Все индивидуально, но банкротства, конечно, возможны», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин говорил НСН, что российский рынок автомобильных грузоперевозок ждут банкротства на фоне санкций.
По его словам, больше шансов выжить у не обремененных лизингами частников со «старенькими машинками», а крупные компании уже начали распродажу своих автопарков.
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