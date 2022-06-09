«Это кровь бизнеса!» Курьерским службам предрекли банкротства без господдержки

Курьерские компании жизненно необходимы бизнесу, и государству следует помочь им на фоне роста издержек, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» гендиректор Русского агентства складского сервиса и дистрибьюции (RWDS) Леонид Шляпников.

Ранее «Ведомости» сообщили, что Межрегиональная ассоциация курьерских служб, членами которой, в частности, являются «Сбермаркет» и «Грузовичкофф», обратилась к властям регионов с просьбой о поддержке в кризисный период.