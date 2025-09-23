«Я думаю, что сейчас появляется реальный шанс решить вопрос благодаря высказыванию Москальковой. Мы давно обращали внимание на то, что люди, сидящие в клетке, еще не признаны виновными. При этом в большинстве случаев они обвиняются в совершении ненасильственных преступлений, и поводов держать их в клетке нет. Это нарушает их право на непредвзятость правосудия. Потому что, когда видишь человека в клетке, уже складывается впечатление, что он преступник. Такое впечатление может сложиться и у работников суда, и у журналистов. Даже в советское время, когда рассматривались серьезные дела, действительно опасные люди сидели в основном не в клетках. Рядом с ними стояла охрана из сотрудников милиции. Конечно, надо все-таки проводить градацию. Одно дело, если это террорист, маньяк, и совсем другое, когда это, например, преподаватель вуза, которого обвиняют в мошенничестве. В этих аквариумах, кстати, часто тяжело дышать, плохо слышно. И вообще это в целом производит гнетущее впечатление на их близких», - рассказала она.

Также Меркачева уточнила, что последний раз этот вопрос «закрыли» тем, что демонтировать такие аквариумы дорого. Однако она подчеркнула, что в этом и нет необходимости.

«Был запрос от члена Совета Федерации Людмилы Нарусовой в судебный департамент по поводу клеток, на что ей ответили, что требуется огромная сумма для их демонтажа по всей Москве. Но на самом деле можно их просто не использовать, пусть они стоят на крайний случай, когда приведут террориста или маньяка. А во всех остальных ситуациях человека можно сажать рядом с адвокатом. Я очень надеюсь, что сейчас это сдвинется с мертвой точки», - подытожила она.

