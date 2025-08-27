В СПЧ назвали провокацией установку определяющих национальность камер
Граждане России не должны подвергаться дискриминации, особенно по национальным признакам. Об этом «Газете.Ru» заявила член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.
Комментируя информацию об запуске в Санкт-Петербурге уличных камер, способных определять национальную группу человека, она указала, что это «выглядит странно и провокационно».
Меркачева напомнила, что в России живёт огромное количество людей, отличающихся «по цвету кожи и по разрезу глаз», и подобная сегрегация ни к чему хорошему привести не может.
«Возникает логичный вопрос, а что дальше? Вот они определили, что человек относится к такой-то национальной группе, и что, он автоматически признается, что он виновен в чём?» - заключила она.
Ранее первый зампредседателя Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга Игорь Никонов заявил, что сканирование этнического «профиля» позволяет полиции отслеживать скопление мигрантов, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Держат за лохов!»: Диетолог заявила, что китайские шарики не помогут похудеть
- Врио замгубернатора Курской области Базарова арестовали на два месяца
- В СПЧ назвали провокацией установку определяющих национальность камер
- Стивен Сигал зарегистрировал новый бизнес в России
- Трамп призвал привлечь Сороса и его сына к уголовной ответственности
- Самолет пытались поджечь в аэропорту Владикавказа
- Россиянам рассказали, как справиться с осенней хандрой
- Букеты из «экзотики» к 1 сентября предложили заменить на полевые цветы и калину
- Друг Дроздова опроверг слухи об ухудшении состояния телеведущего
- В отрасли объяснили, почему женщины чаще пользуются онлайн-кинотеатрами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru