В СПЧ назвали провокацией установку определяющих национальность камер

Комментируя информацию об запуске в Санкт-Петербурге уличных камер, способных определять национальную группу человека, она указала, что это «выглядит странно и провокационно».

Меркачева напомнила, что в России живёт огромное количество людей, отличающихся «по цвету кожи и по разрезу глаз», и подобная сегрегация ни к чему хорошему привести не может.

«Возникает логичный вопрос, а что дальше? Вот они определили, что человек относится к такой-то национальной группе, и что, он автоматически признается, что он виновен в чём?» - заключила она.

Ранее первый зампредседателя Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга Игорь Никонов заявил, что сканирование этнического «профиля» позволяет полиции отслеживать скопление мигрантов, сообщает «Свободная пресса».

