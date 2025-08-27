В СПЧ назвали провокацией установку определяющих национальность камер

Граждане России не должны подвергаться дискриминации, особенно по национальным признакам. Об этом «Газете.Ru» заявила член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

Росздравнадзор проверит данные о камерах у гинеколога в уфимской больнице

Комментируя информацию об запуске в Санкт-Петербурге уличных камер, способных определять национальную группу человека, она указала, что это «выглядит странно и провокационно».

Меркачева напомнила, что в России живёт огромное количество людей, отличающихся «по цвету кожи и по разрезу глаз», и подобная сегрегация ни к чему хорошему привести не может.

«Возникает логичный вопрос, а что дальше? Вот они определили, что человек относится к такой-то национальной группе, и что, он автоматически признается, что он виновен в чём?» - заключила она.

Ранее первый зампредседателя Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга Игорь Никонов заявил, что сканирование этнического «профиля» позволяет полиции отслеживать скопление мигрантов, сообщает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:Санкт-ПетербургВидеонаблюдениеКамерыСПЧ

Горячие новости

Все новости

партнеры