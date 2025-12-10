Меркачева раскрыла, кто войдет в списки на помилование перед Новым годом
Среди категорий, которые будут предложены к помилованию, - инвалиды, женщины с детьми, отцы-одиночки, которые совершили нетяжкие преступления, заявила НСН Ева Меркачева.
Списки на помилование для рассмотрения президенту РФ будут составляться не по именам, а по категориям, рассказала НСН член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева и отметила, что только осужденных женщин с детьми - несколько тысяч.
Ранее Меркачева попросила президента России Владимира Путина помиловать перед Новым годом инвалидов и женщин с детьми в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, передают РИА Новости. Президент согласился рассмотреть списки, когда их направят в Кремль. Меркачева рассказала, что из себя будут представлять эти списки.
«Список мы только будем составлять. Он будет не по именам, а по категориям. Мы не можем за каждую женщину говорить, что она примерно подходит под представление помилованных, которое мы обозначили. Я говорила про категории: про женщин с детьми, про отцов-одиночек и про инвалидов. Сейчас сложно подсчитать, сколько таких людей. Я думаю, что мы буквально завтра-послезавтра попробуем подсчитать. В прошлом году у нас помилование было к 8 марта, и там было меньше 100 человек. На этот раз я бы хотела, чтобы было больше, потому что у нас женщин с детьми, по моим подсчетам, несколько тысяч. Возможно, не все из них подпадут под ту категорию, о которой я говорю - это когда впервые осуждены, когда не тяжкие, ненасильственные преступления. Бывает, что женщина осуждена за насильственное, но в рамках самообороны. И будем рассчитывать, что хотя бы кого-то из этого списка помилуют, чтобы это было настоящее новогоднее чудо», - рассказала она.
Ранее Меркачева заявила НСН, что наручники можно использовать лишь в отношении преступников, которые особо опасны для общества или склонны к побегу, во всех остальных случаях - это недопустимая мера.
