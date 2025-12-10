Списки на помилование для рассмотрения президенту РФ будут составляться не по именам, а по категориям, рассказала НСН член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева и отметила, что только осужденных женщин с детьми - несколько тысяч.

Ранее Меркачева попросила президента России Владимира Путина помиловать перед Новым годом инвалидов и женщин с детьми в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, передают РИА Новости. Президент согласился рассмотреть списки, когда их направят в Кремль. Меркачева рассказала, что из себя будут представлять эти списки.