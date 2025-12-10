В Международной федерации киберспорта отклонили предложение об исключении РФ
Правление Международной федерации киберспорта (IESF) отклонило предложение о приостановке членства Федерации компьютерного спорта России. Об этом заявил советник президента ФКС Константин Сурконт в беседе с ТАСС.
Решение приняли на съезде IESF в Куала-Лумпуре. Как отметил Сурконт, делегация РФ уделила отдельное внимание предложению уходящего правления о ратификации приостановки членства федерации.
«По действующему уставу решение о приостановке относится к компетенции профильного комитета по членству и в такой формулировке не требует утверждения съездом, а формального решения о приостановке... ранее не принималось», - подчеркнул советник.
Сурконт указал, что ФКС заранее обратилась к IESF и попросила исключить этот пункт из повестки и призвала делегатов не поддерживать голосование. Российское объединение напомнило об отсутствии легитимных решений о приостановке его членства, а также о том, что ограничение участия спортсменов из РФ в мероприятиях было связано лишь с решениями отдельных должностных лиц.
Между тем Минспорт России создал новый федеральный стандарт для подготовки киберспортсменов, пишет 360.ru.
