В Улан-Удэ загорелся торговый центр

Торговый центр «Баянгол» загорелся в Улан-Удэ. Об этом сообщило управление МЧС по Республике Бурятия.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения загорание на 2-м этаже... Самостоятельно эвакуировались 50 человек», - отметили в ведомстве.

Пять человек обратились за медицинской помощью.

В тушении пожара участвуют 39 специалистов и 14 единиц техники.

Ранее в Москве в районе Ховрино произошло сильное задымление в ТЦ из-за загоревшегося светильника, пишет 360.ru.

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
