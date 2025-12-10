В Улан-Удэ загорелся торговый центр
10 декабря 202509:29
Торговый центр «Баянгол» загорелся в Улан-Удэ. Об этом сообщило управление МЧС по Республике Бурятия.
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения загорание на 2-м этаже... Самостоятельно эвакуировались 50 человек», - отметили в ведомстве.
Пять человек обратились за медицинской помощью.
В тушении пожара участвуют 39 специалистов и 14 единиц техники.
Ранее в Москве в районе Ховрино произошло сильное задымление в ТЦ из-за загоревшегося светильника, пишет 360.ru.
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru