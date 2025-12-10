В Улан-Удэ загорелся торговый центр

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло четырех Уголовное дело возбуждено в Иркутской области по факту аварии на ТЭЦ в Ангарске Президент Финляндии заявил, что Украина «как никогда» близка к мирному соглашению Соколов: Российский авторынок может запустить мощности «Автоваза» на 100% Леонардо Ди Каприо признан артистом года по версии журнала Time