Член СПЧ Меркачева объяснила, как работодателям доказать право на наем мигрантов
Право на наем мигрантов можно получить, предоставив информацию, что вакансия была размещена на публичных сервисах, а также предлагалась достойная зарплата и соцпакет, сказала НСН Ева Меркачева.
Работодателю выгодно нанимать на работу безграмотных и бессловесных мигрантов, которых к тому же легко натолкнуть на преступление, чем местных жителей, инициативу Фадеева по трудоустройству мигрантов следует принять в ближайшие дни. Об этом НСН заявила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.
Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев предложил создать государственный реестр работодателей, у которых будет право нанимать мигрантов. Об этом сообщило агентство ТАСС. При этом, по задумке Фадеева, компании сначала должны будут доказать, что никакого другого решения нет. Привлечение местных кадров, по его мнению, должно стать безусловным приоритетом. Меркачева отметила, что необходимо разработать соответствующую инструкцию для работодателей.
«В эту инструкцию можно было бы включить пункт, какое количество раз работодатель пробовал обращаться с заявлениями на местные порталы, в агентства, занимающиеся поиском работников. Также работодатель должен разместить на своем сайте, если он у него есть, информацию о том, что он нуждается в рабочей силе. Важно уточнить и уровень зарплаты. Если работодатель предлагает зарплату ниже среднего по региону, заведомо ставя местное население в невыгодные условия, это можно тоже расценить как попытку уйти от того, чтобы нанять на работу местных. Важный момент связан и с соцпакетом. Некоторые работодатели предпочитают брать мигрантов, потому что те не знают законодательства и ничего не спрашивают. Если они заболеют, то они сами лечатся, если с ними что-то происходит, то никаких выплат по страховке они тоже не получают, потому что у них страховки нет. Надо понять, насколько работодатели используют возможность не нанимать местных, а нанимать мигрантов, чтобы максимально облегчить себе жизнь. Благодаря этому в итоге останется лишь несколько компаний, которые уже имеют опыт работы с мигрантами и при этом поддерживают нормальные отношения с различными службами, у них есть страховые компании, которые страхуют жизнь и здоровье мигрантов», — сказала Меркачева.
Собеседница НСН добавила, что подобные страховки облегчат жизнь и государству.
«Этими страховками можно было бы снять с государства бремя, которое на него ложится, когда оно выдворяет мигрантов за преступления и правонарушения. Сейчас такие мигранты вынуждены ждать своей участи в центрах временного пребывания иностранных граждан, пока не выделят деньги на депортацию и не сопроводят их на родину. Страховка помогала бы решать эти вопросы максимально быстро — страховая компания брала бы на себя обязательство купить билет такому человеку, и мигранты не застревали бы в России на много месяцев. В таких вопросах не грех посмотреть на опыт тех стран, которые прошли через это, где мигранты работают, но при этом не вытесняют местное население, а занимают собственную нишу с учетом того, что у них и образование хуже, и знание языка на не очень хорошем уровне», — добавила член СПЧ.
Вместе с тем Меркачева признала, что в случае принятия предложения Фадеева может проявиться коррупционная составляющая, поэтому политика в отношении мигрантов должна быть тщательно выверенной.
«Есть множество скользких мест, должна быть серьезно выверенная политика, но надо в это идти, потому что сегодня большинство дворников в мегаполисах — мигранты, и они имеют доступ ко всем подвалам. Никто толком не проверяет, какие у них родственные связи, откуда они приехали, что они делали у себя на родине. Огромное количество мигрантов в какой-то момент могут совершить правонарушение, а то и преступление. К тому же, множество вопросов вызывает их психическое состояние. Находясь вдали от дома, порой не живя, а выживая, они могут быть подвержены любому влиянию извне. К ним проще найти подход, чем к простому россиянину, у которого все в порядке с головой, есть жилье и так далее, которого точно не уговорить совершить преступление за 100 тысяч рублей. Тем более, в случае чего могут “попасть под замес” работодатели, коллеги, те, кто предоставлял жилье, и так далее. Думаю, шансы того, что инициатива Фадеева будет принята, велики, потому что мы видим, что сейчас проблема мигрантов обсуждается на самом высоком уровне. Думаю, это вопрос нескольких дней, максимум — недель», — подытожила она.
Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что важно исключить ситуации, когда мигранты привлекаются в Россию в качестве дешевой рабочей силы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Амстердаме запретили строить отели из-за наплыва туристов
- На юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4
- В законопроекте США о помощи Украине предусмотрели поставку ракет ATACMS
- Советский актер Виктор Степанов умер на 78-м году жизни
- Минэкономразвития: инфляция в РФ в апреле ускорилась до 7,83%
- СМИ: Более опасный штамм оспы обезьян обнаружен в Африке
- В ФРГ нашли 161 украинского ребенка, которые считались вывезенными в РФ
- Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогноз по ключевой ставке
- «Автостат»: импорт новых легковушек в Россию вырос в 2,5 раза
- На востоке Москвы автомобиль сбил человека на электросамокате
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru