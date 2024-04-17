Член СПЧ Меркачева объяснила, как работодателям доказать право на наем мигрантов

«В эту инструкцию можно было бы включить пункт, какое количество раз работодатель пробовал обращаться с заявлениями на местные порталы, в агентства, занимающиеся поиском работников. Также работодатель должен разместить на своем сайте, если он у него есть, информацию о том, что он нуждается в рабочей силе. Важно уточнить и уровень зарплаты. Если работодатель предлагает зарплату ниже среднего по региону, заведомо ставя местное население в невыгодные условия, это можно тоже расценить как попытку уйти от того, чтобы нанять на работу местных. Важный момент связан и с соцпакетом. Некоторые работодатели предпочитают брать мигрантов, потому что те не знают законодательства и ничего не спрашивают. Если они заболеют, то они сами лечатся, если с ними что-то происходит, то никаких выплат по страховке они тоже не получают, потому что у них страховки нет. Надо понять, насколько работодатели используют возможность не нанимать местных, а нанимать мигрантов, чтобы максимально облегчить себе жизнь. Благодаря этому в итоге останется лишь несколько компаний, которые уже имеют опыт работы с мигрантами и при этом поддерживают нормальные отношения с различными службами, у них есть страховые компании, которые страхуют жизнь и здоровье мигрантов», — сказала Меркачева.

Собеседница НСН добавила, что подобные страховки облегчат жизнь и государству.

«Этими страховками можно было бы снять с государства бремя, которое на него ложится, когда оно выдворяет мигрантов за преступления и правонарушения. Сейчас такие мигранты вынуждены ждать своей участи в центрах временного пребывания иностранных граждан, пока не выделят деньги на депортацию и не сопроводят их на родину. Страховка помогала бы решать эти вопросы максимально быстро — страховая компания брала бы на себя обязательство купить билет такому человеку, и мигранты не застревали бы в России на много месяцев. В таких вопросах не грех посмотреть на опыт тех стран, которые прошли через это, где мигранты работают, но при этом не вытесняют местное население, а занимают собственную нишу с учетом того, что у них и образование хуже, и знание языка на не очень хорошем уровне», — добавила член СПЧ.

Вместе с тем Меркачева признала, что в случае принятия предложения Фадеева может проявиться коррупционная составляющая, поэтому политика в отношении мигрантов должна быть тщательно выверенной.