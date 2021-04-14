Мэрия Москвы начнет снимать ограничения на въезд мигрантов
Москва готова к постепенной отмене ограничений на въезд трудовых мигрантов, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на брифинге 14 апреля.
По его словам, окончательное решение о снятии ограничений должно соответствовать всем нормам эпидемиологической безопасности, пока еще рано говорить о полном открытии границ для мигрантов.
На данный момент в Узбекистане открылся миграционный центр Москвы, который будет находить работников по заявкам работодателей столицы, а также займется организацией въезда трудовых мигрантов на территорию города, отмечает Ефимов.
Узбекистан стал первой страной, с которой Москва начала сотрудничество в рамках организованного набора трудовых мигрантов. Из порядка 460 тысяч ежегодно выдаваемых в российской столице трудовых патентов половина приходится на граждан этой республики.
Ранее глава комитета Госдумы по делам национальностей Гаджимет Сафаралиев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал облегчить возможность получения трудовыми мигрантами временного гражданства в России. Так он прокомментировал заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о значительном сокращении мигрантов и их нехватке на стройках.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 326 / сут.
Умерли
104 тыс.+399 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+9 447 / сут.
- УЕФА не намерена менять место проведения финала Лиги чемпионов 2021
- Путин сделал вторую прививку от коронавируса
- Зеленскому пригрозили импичментом из-за гражданства
- Российским туристам предложили обменять отдых в Турции на путешествие по России
- Жириновский заявил о грядущей смене лидера в КПРФ
- Песков рассказал о проведении «Бессмертного полка» в 2021 году
- Мэрия Москвы начнет снимать ограничения на въезд мигрантов
- В Крыму вырос уровень заболеваемости COVID-19
- СМИ: Turkish Airlines вернёт туристам из России деньги за билеты
- «Полукатастрофа». Экс-глава ЦБ назвал главные опасности отключения SWIFT для россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru