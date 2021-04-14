Мэрия Москвы начнет снимать ограничения на въезд мигрантов

Москва готова к постепенной отмене ограничений на въезд трудовых мигрантов, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на брифинге 14 апреля.

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По его словам, окончательное решение о снятии ограничений должно соответствовать всем нормам эпидемиологической безопасности, пока еще рано говорить о полном открытии границ для мигрантов.

На данный момент в Узбекистане открылся миграционный центр Москвы, который будет находить работников по заявкам работодателей столицы, а также займется организацией въезда трудовых мигрантов на территорию города, отмечает Ефимов.

Узбекистан стал первой страной, с которой Москва начала сотрудничество в рамках организованного набора трудовых мигрантов. Из порядка 460 тысяч ежегодно выдаваемых в российской столице трудовых патентов половина приходится на граждан этой республики.

Ранее глава комитета Госдумы по делам национальностей Гаджимет Сафаралиев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал облегчить возможность получения трудовыми мигрантами временного гражданства в России. Так он прокомментировал заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о значительном сокращении мигрантов и их нехватке на стройках.

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