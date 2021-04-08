Опрос: россияне стали хуже относиться к мигрантам
Отношение россиян к мигрантам ухудшилось на 7,5% по итогам исследования прошедшего года. Данные озвучил замруководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов. При этом он не уточнил, как проводился опрос.
«В 2020 практически каждый четвертый опрошенный заявил об отрицательном отношении к мигрантам. Это серьезно влияет на состояние межнациональных отношений», - цитирует Магомедова РИА Новости.
По словам Магомедова, формирование этнических анклавов из мигрантов и их семей усложняет их адаптацию в обществе. Это способствует его криминализации, проявлению нацизма и ксенофобии.
В свою очередь, ранее в Госдуме предложили уравнять в правах мигрантов и россиян.
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