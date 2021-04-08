Песков: России не хватает мигрантов для реализации амбициозных планов

По словам Пескова, речь идет в первую очередь о строительных проектах, где не хватает рабочих, несмотря на весьма амбициозные планы российских властей по вводу жилья. Также они необходимы в сельском хозяйстве.

Депутат Госдумы РФ Инга Юмашева на пресс-конференции НСН заявила, что властям, прежде всего, нужно сосредоточить внимание на стимулировании роста рождаемости, а не на попытках решить проблему привлечением мигрантов.

