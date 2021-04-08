В Госдуме призвали облегчить получение мигрантами временного гражданства
Глава комитета Госдумы по делам национальностей рассказал НСН, как вернуть трудовых мигрантов в Россию.
Глава комитета Госдумы по делам национальностей Гаджимет Сафаралиев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал облегчить возможность получения трудовыми мигрантами временного гражданства в России. Так он прокомментировал заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о значительном сокращении мигрантов и их нехватке на стройках.
«Сейчас внятной политики в отношении трудовых мигрантов я не вижу. Надо подойти к этому серьезно, потому что мигранты — серьезный ресурс экономики, который мы в последнее время перестали учитывать. Для мигрантов нужно создать хорошие условия в стране, куда они приезжают работать. Надо облегчить возможность получения ими временного гражданства. Кроме того, Россия должна работать в тех местах, откуда приезжают мигранты. Так делают многие страны, в том числе Германия, которая создала в Средней Азии серьезные центры. В результате страна получает людей, уже готовых к работе», — сказал депутат.
По словам представителя Кремля, рабочих рук не хватает в первую очередь в строительной отрасли. Песков отметил, что количество мигрантов значительно сократилось за последний год, а они нужны для реализации «весьма амбициозных планов» российских властей по вводу жилья. Он добавил, что рабочие руки нужны и в сельском хозяйстве.
Пандемия лишь обнажила проблему трудовых мигрантов, многие из них переориентировались на те страны, которые смогли предложить лучшие условия труда и жизни.
«Пандемия лишь обнажила все эти моменты: многие не могли уехать, а уехавшие не могут вернуться. Были большие ограничения. С другой стороны, к сожалению, была тенденция к уменьшению количества мигрантов, потому что внятной политики в этом плане не велось. Многие из тех, кто работал у нас, переориентировались на другие страны, потому что там предложения лучше», — отметил Сафаралиев.
Кроме того, мигранты, как правило, едут трудиться в Москву, в то время как и другие территории страны нуждаются в них.
«У нас большая нехватка людей. Посмотрите на количество населения, территории: у нас просто не хватает рабочих рук для решения задач, которые ставятся в разных национальных проектах. Миграционная политика должна быть внятная, системная. А не просто так: все они собрались в больших городах, в Москве, а вокруг огромные территории остаются не охваченными», — добавил глава комитета нижней палаты по делам национальностей.
В марте Многофункциональный миграционный центр (ММЦ) Москвы открыл представительство в Узбекистане. Он будет оказывать помощь московским работодателям в подборе трудовых мигрантов из числа узбекских граждан в период ограничений на въезд в Россию, установленных в пандемию.
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