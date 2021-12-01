Мэрия Москвы опровергла предоставление чиновником фейкового COVID-сертификата
Департамент городского имущества Москвы заявил, что появившаяся в СМИ информация о предоставлении одним из его сотрудников поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса не соответствует действительности, сообщает издание «Подъём».
В заявлении отмечается, что у столичной мэрии «нет оснований полагать, что сотрудник причастен к правонарушению», так как сертификат, о котором идёт речь, «размещен на портале Госуслуги».
«Правоохранители ведут доследственную проверку, по результатам которой будет сделан вывод о подлинности сертификата», - заключили в департаменте.
Ранее источник ТАСС сообщил, что начальник одного из отделов департамента городского имущества Москвы предоставил поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19, было возбуждено уголовное дело по статье «подделка документов».
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