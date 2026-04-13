Медузы-корнероты не являются промысловым видом для России — их сложно продать кому-либо, поэтому нет смысла заниматься их добычей, рассказал заведующий Лабораторией морских беспозвоночных РАН Темир Бритаев в беседе с НСН.

В Азовском море проведут вылов медуз при помощи специальных орудий в 2026 году. Это необходимо для сохранения экологии, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Его слова приводит РБК. Бритаев объяснил, почему они наводнили туристическую зону.