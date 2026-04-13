Мадьяр заявил, что не намерен первым звонить Путину
13 апреля 202618:29
Лидер побеждающей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что не собирается первым звонить президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает RT.
В ходе пресс-конференции для международной прессы политик отметил, что ответит на звонок, если ему позвонит Путин.
«Сам ему звонить не буду», - заключил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что контакты Владимира Путина и Петера Мадьяра пока не запланированы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
