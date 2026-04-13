Roblox введет защищенные аккаунты для детей
Игровая платформа Roblox объявила о запуске специальных защищенных аккаунтов для детей и подростков, которые начнут работать в начале июня. Как сообщили в компании, новая система должна ограничить доступ несовершеннолетних к неподходящему контенту и усилить контроль за безопасностью пользователей.
Согласно обновлению, пользователи будут распределены по возрастным категориям. Для детей от 5 до 8 лет создадут аккаунты Roblox Kids — с доступом только к играм с «умеренным» содержанием, прошедшим многоступенчатую проверку. Возможности общения для этой группы будут полностью отключены.
Для пользователей от 5 до 15 лет предусмотрены аккаунты Roblox Select. В них сохранят ограниченные функции общения и расширенную библиотеку игр по сравнению с младшей категорией. После достижения 16 лет такие аккаунты автоматически переведут в стандартный формат.
Платформа также уточнила, что достоверность возраста будет проверяться с помощью специальных технологий или через подтверждение со стороны родителей. Ранее, в январе, Roblox уже ввела обязательную верификацию возраста для доступа к чатам, а также начала удалять персональные данные пользователей младше 13 лет, включая электронную почту и номер телефона.
Roblox регулярно подвергается критике из-за недостаточной защиты детей от нежелательного контента. На этом фоне 3 декабря 2025 года Роскомнадзор объявил о блокировке платформы в России, сославшись на выявленные случаи распространения материалов с пропагандой экстремизма и призывами к насильственным действиям, передает «Радиоточка НСН».
