Roblox введет защищенные аккаунты для детей

Для пользователей от 5 до 15 лет предусмотрены аккаунты Roblox Select. В них сохранят ограниченные функции общения и расширенную библиотеку игр по сравнению с младшей категорией. После достижения 16 лет такие аккаунты автоматически переведут в стандартный формат.

Платформа также уточнила, что достоверность возраста будет проверяться с помощью специальных технологий или через подтверждение со стороны родителей. Ранее, в январе, Roblox уже ввела обязательную верификацию возраста для доступа к чатам, а также начала удалять персональные данные пользователей младше 13 лет, включая электронную почту и номер телефона.

Roblox регулярно подвергается критике из-за недостаточной защиты детей от нежелательного контента. На этом фоне 3 декабря 2025 года Роскомнадзор объявил о блокировке платформы в России, сославшись на выявленные случаи распространения материалов с пропагандой экстремизма и призывами к насильственным действиям, передает «Радиоточка НСН».

