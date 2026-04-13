Ждем пьедесталов: Роднина о допуске российских спортсменов к международным стартам
Если российских спортсменов допускают к участию в международных соревнованиях с флагом и гимном, хотелось бы, чтобы атлеты демонстрировали высокие результаты, сказала НСН Ирина Роднина.
Министерство спорта РФ многое делает для допуска российских спортсменов к международным соревнованием, и в преддверии Олимпиады 2028 года повышенное внимание будут уделять летним олимпийским видам спорта, заявила заявила в беседе с НСН трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина.
Спортсменам из России и Белоруссии по водным видам спорта разрешили выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном страны, сообщает пресс-служба Международной федерации водных видов (World Aquatics). Уточняется, что спортсменов допустят к соревнованиям после успешного прохождения как минимум четырех последовательных антидопинговых проверок, проводимых в партнерстве с Международным агентством по тестированию (ITA), и проверки биографических данных в AQIU. По словам Родниной, хотелось бы, чтобы допущенные спортсмены демонстрировали высокие результаты.
«Блокаду не прорвали, правильно сказать – нас допускают. Допуск наших спортсменов – результат работы нашего Министерства спорта и министра. Если мы допускаемся с флагом и гимном, хорошо бы видеть и слышать этот флаг и гимн, когда наши спортсмены поднимаются на пьедестал. Юридические вопросы будут решены, а вот по результатам и моральным результатам хотелось бы тоже видеть устойчивость наших спортсменов», - подчеркнула она.
Как добавила собеседница НСН, в ближайшее время наибольшее внимание будет приковано к летним видам спорта.
«Сейчас, наверное, будет больше внимания к летним видам спорта, поскольку до летних Олимпийских игр осталось не так много времени. Надо не только допускать отдельных спортсменов, есть командные виды спорта. Значит, надо принимать участие в отборочных соревнованиях. Наверное, потом уже будут разбираться и с зимними видами спорта. Естественно, в международных федерациях представители разных стран, разные люди. У кого-то одно мнение, у кого-то другое мнение. Но видно, что есть результаты работы нашего руководства», - подчеркнула она.
Следующие летние Олимпийские игры пройдут в Лос-Анджелесе, ряде его пригородов и городе Оклахома-Сити с 14 по 30 июля 2028 года. За 16 дней в США разыграют 351 комплект наград — на 22 больше, чем в Париже в 2024 году, напоминает «Радиоточка НСН».
