Спортсменам из России и Белоруссии по водным видам спорта разрешили выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном страны, сообщает пресс-служба Международной федерации водных видов (World Aquatics). Уточняется, что спортсменов допустят к соревнованиям после успешного прохождения как минимум четырех последовательных антидопинговых проверок, проводимых в партнерстве с Международным агентством по тестированию (ITA), и проверки биографических данных в AQIU. По словам Родниной, хотелось бы, чтобы допущенные спортсмены демонстрировали высокие результаты.

«Блокаду не прорвали, правильно сказать – нас допускают. Допуск наших спортсменов – результат работы нашего Министерства спорта и министра. Если мы допускаемся с флагом и гимном, хорошо бы видеть и слышать этот флаг и гимн, когда наши спортсмены поднимаются на пьедестал. Юридические вопросы будут решены, а вот по результатам и моральным результатам хотелось бы тоже видеть устойчивость наших спортсменов», - подчеркнула она.