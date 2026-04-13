Нал под подушкой: В Госдуме назвали надежные способы хранения денег
Анатолий Аксаков заявил НСН, что сегодня 85% денег, которые находятся во владении населения, размещены на счетах в банках.
Сегодня банковские вклады и облигации государственных компаний выступают наиболее надежными способами хранения денег, рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с НСН.
Каждый седьмой россиянин держит все свои накопления в наличных, показало исследование НПФ «Будущее» и проекта «ГраФин». Многие граждане не доверяют банкам, опасаясь блокировок, и предпочитают надежность доходности, пишут «Известия». Аксаков назвал альтернативные безопасные способы хранения, отметив, что доверие к банкам в России на высоком уровне.
«Если сравнивать с мировыми цифрами, я вам скажу, что это очень низкий показатель. Мы находимся в первой четверке стран, где люди держат свои накопления в банках. Примерно 85% денег, которые находятся во владении населения, размещены на счетах в банках. Это нормальная доля, есть люди, которые предпочитают «держать на руках». На это влияет и религия, некоторые по своей вере не могут получать проценты по деньгам, которые они имеют. Они могут их инвестировать, но не могут получать проценты. В целом у нас доверие к банкам намного больше, чем в других странах. Что касается самых выгодных инструментов для сбережения денег, вклады сегодня являются гарантией получения средств в виде процента. Еще более выгодно размещение в облигации государственных компаний, там доходность может быть выше», - рассказал он.
Россиянам сегодня выгоднее хранить деньги в рублях, а валютные вклады могут обернуться большими убытками, рассказал НСН экономист Евгений Змиев.
Материал носит исключительно ознакомительный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Горячие новости
- Мадьяр заявил, что не намерен первым звонить Путину
- Нал под подушкой: В Госдуме назвали надежные способы хранения денег
- Экс-сенатор Савельев получил 10 лет колонии за покушение на убийство
- Шоумен Барецкий заявил, что готов купить квартиру Пугачевой и подарить ее Долиной
- «Без глобальных рисков»: Насколько опасен ИИ для поиска уязвимостей
- Автомобилисты раскритиковали новые критерии оценки автошкол
- Трамп: Иранские корабли в зоне блокады будут уничтожены
- Мадьяр заявил о намерении улучшить отношения с соседями, включая Украину
- Мюзиклам по рок-хитам предрекли гарантированный успех
- Песков: У Путина пока не запланированы контакты с Мадьяром