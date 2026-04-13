Голикову призвали подтвердить отсутствие планов повысить пенсионный возраст

Вице-премьера РФ Татьяну Голикову попросили подтвердить, что правительство не планирует проводить новую пенсионную реформу. Как пишет «Газета.Ru», соответствующее обращение было направлено в кабмин зампредом комитета Госдумы по экономической политике Михаилом Делягиным.

Котяков: Планов по пересмотру пенсионного возраста нет

В документе, на который ссылается издание, парламентарий указал на «непреходящую озабоченность избирателей и регулярные провокации медиа» по данному вопросу.

«Прошу Вас подтвердить отсутствие у правительства РФ как планов, так и намерений осуществить новое повышение пенсионного возраста после 2028 года», — отмечается в обращении Делягина.

Ранее член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб заявила «Радиоточке НСН», что в России не будет предпосылок для изменения пенсионного возраста в ближайшие 15-20 лет.

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
