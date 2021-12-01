СМИ: чиновника из мэрии Москвы поймали с поддельным сертификатом о вакцинации

Московская полиция начала доследственную проверку в отношении чиновника столичной мэрии, предоставившего поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Гинцбург: Купившие COVID-сертификаты - рассадник новых штаммов

По информации собеседника агентства, речь идёт о начальнике одного из отделов департамента городского имущества Москвы.

Источник добавил, что было возбуждено уголовное дело по статье «подделка документов», устанавливаются производители поддельного сертификата.

Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский высказался о необходимости жёсткого наказания для тех россиян, которые продают фальшивые сертификаты о вакцинации против коронавируса.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусЧиновникиМэрия МосквыМоскваВакцинация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры