СМИ: чиновника из мэрии Москвы поймали с поддельным сертификатом о вакцинации
Московская полиция начала доследственную проверку в отношении чиновника столичной мэрии, предоставившего поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации собеседника агентства, речь идёт о начальнике одного из отделов департамента городского имущества Москвы.
Источник добавил, что было возбуждено уголовное дело по статье «подделка документов», устанавливаются производители поддельного сертификата.
Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский высказался о необходимости жёсткого наказания для тех россиян, которые продают фальшивые сертификаты о вакцинации против коронавируса.
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