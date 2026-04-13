«Чей туфля?»: Ученый дал совет, как сделать речь правильной
Бороться стоит не с англицизмами, а с извращением русской классики в рекламе, заявил НСН филолог Валерий Мокиенко.
Россияне перепроверяют по словарям слова, в которых наблюдаются колебания в ударении и отхождение от строгой нормы. А самый верный путь к правильности речи – чтение книг, заявил НСН доктор филологических наук, профессор кафедры славянской филологии филологического факультета Санкт-Петербургского университета Валерий Мокиенко.
«Грамота.ру» раскрыла топ-20 самых перепроверяемых россиянами слов. В 2025 году пользователи Рунета стали чаще искать, как ставить ударение в словах «щавель», «красивее» и «каталог», передает РБК. Также интерес вызывает, как правильно говорить «жалюзи» и «туфля».
«Такие запросы поступают в основном от людей зрелого и пожилого возраста. Наше поколение все-таки стремится к правильности речи. Для меня, как филолога, это положительный знак, что люди спрашивают. И это всегда те случаи, когда в произношении обнаруживались колебания. Раньше норма была строгая, а сейчас она более демократичная, вот люди и спрашивают», - пояснил Мокиенко.
Пользователи также ищут такие неологизмы, как «кешбэк», «шорт-лист», «офлайн». Если их славянских синонимов не появится, отметил собеседник НСН, то со временем они вольются в русский язык также, как множество других заимствованных слов.
«С точки зрения последних заимствований, этой волны англицизмов пока еще нормативов нет. Русское ухо такие англицизмы не ласкают, отсюда и борьба некоторых членов Думы против них. На вопрос о том, что делать в таком случае, отвечал уже Пушкин: раз таких слов в русском языке нет, то они должны привиться. Как переделать на чисто русскую основу слово «кешбэк»? «Сдача» не годится, правда? Так что раз они функционируют, надо просто наблюдать за их судьбой. Если появится чисто славянская синонимия к таким словам, мы их примем. А нет, они также приживутся, как «фрак», «жилет» и все то, что возмущало адмирала Шишкова», - подчеркнул ученый.
Чтение книг – это самый верный путь к грамотной речи.
«Главное, что спасает от неправильности, это регулярное чтение, а с этим у нас проблемы. Я все время с огорчением наблюдаю за рекламой: оказывается, что, по версии ВТБ, Ольга бы вышла замуж за Обломова и Скупой рыцарь перестал бы быть скупым. Для меня это хуже мата: это извращение русской классики, а с этого все и начинается. Вы посмотрите на язык рекламы - вот от чего надо спасать: от оголтелой рекламы и от извращений русской классики. Человека, который читает хорошие книги, не надо спасать. Так что надо людей приучать хотя бы к чтению электронных книг, а не просто передачу месседжей, это и есть путь к грамотной речи», - полагает филолог.
