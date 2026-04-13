Россияне перепроверяют по словарям слова, в которых наблюдаются колебания в ударении и отхождение от строгой нормы. А самый верный путь к правильности речи – чтение книг, заявил НСН доктор филологических наук, профессор кафедры славянской филологии филологического факультета Санкт-Петербургского университета Валерий Мокиенко.

«Грамота.ру» раскрыла топ-20 самых перепроверяемых россиянами слов. В 2025 году пользователи Рунета стали чаще искать, как ставить ударение в словах «щавель», «красивее» и «каталог», передает РБК. Также интерес вызывает, как правильно говорить «жалюзи» и «туфля».

«Такие запросы поступают в основном от людей зрелого и пожилого возраста. Наше поколение все-таки стремится к правильности речи. Для меня, как филолога, это положительный знак, что люди спрашивают. И это всегда те случаи, когда в произношении обнаруживались колебания. Раньше норма была строгая, а сейчас она более демократичная, вот люди и спрашивают», - пояснил Мокиенко.

Пользователи также ищут такие неологизмы, как «кешбэк», «шорт-лист», «офлайн». Если их славянских синонимов не появится, отметил собеседник НСН, то со временем они вольются в русский язык также, как множество других заимствованных слов.