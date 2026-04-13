Салют и парад на 9 Мая отменили в Саратовской области

Саратовская область не будет проводить парад в честь Дня Победы, также отменён праздничный салют. Как пишет RT, об этом заявил губернатор региона Роман Бусаргин.

По его словам, предложение об отказе от проведения торжественного прохождения войск и салюта поступило от ветеранских организаций, указавших на необходимость обеспечения безопасности.

«Считаю это правильным и поддерживаю. Вместе с тем, различные мероприятия будут проводиться в обязательном порядке», - написал глава области в своём Telegram-канале.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что на 9 Мая в Москву намерены приехать ряд зарубежных лидеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Салют9 маяПарад ПобедыСаратовская ОбластьСаратов

Горячие новости

Все новости

партнеры