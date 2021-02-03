«Пахло сексом». Мэнсон угрожал трансгендеру пистолетом у постели

Трансгендерная женщина Лав Бэйли, которая работала стилисткой на одной из фотосессий рокера Мэрилина Мэнсона в 2011 году, заявила, что артист угрожал ей пистолетом. Об этом она заявила в сториз в Instagram.

По ее словам, когда она приехала на съемки, то увидела актрису, которая должна была принять участие в фотосессии в неадекватном состоянии. Несмотря на это, Бэйли попросили подготовить девушку к съемкам.

«Я ползала вокруг кровати, от которой пахло сексом, и тут Мэрилин Мэнсон приставил пистолет к моей голове», - рассказывает Бейли.

Как утверждает стилистка, Мэнсон негативно высказался о сексуальных меньшинствах и нажал на курок. Бейли заявила, что была шокирована происходящим, ей также показалось, что она попала в странное телешоу.

Ранее звезда сериала «Мир Дикого Запада» Эван Рэйчел Вуд заявила, что стала жертвой насилия со стороны Мэрилина Мэнсона. После этого еще пять женщин выступили со схожими обвинениями. После чего лейбл, продвигавший последний альбом артиста, разорвал с ним контракт. Кроме того, Мэнсона вырезали из двух сериалов. Сенатор штата Калифорния направила письмо в ФБР с требованием расследовать дело Мэнсона.



