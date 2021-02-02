Дело Мэрилина Мэнсона о насилии доведут до ФБР

Сенатор штата Калифорния Сьюзан Рубио потребовала от ФБР расследовать выдвинутые против рокера Мэрилина Мэнсона обвинения в физическом и психологическом насилии по отношению к пяти женщинам. Об этом пишет портал Louder.

В направленном в ФБР письме она высказалась в защиту предполагаемых жертв музыканта, и выразила особенную обеспокоенность тем, что некоторые из возможных жертв Мэнсона из Калифорнии.

«Люди, которые снисходят до такого насилия, как правило — серийные нарушители закона. Если эти обвинения правдивы и никакого расследования не последует, мы подведем жертв и позволим предполагаемому преступнику продолжать совершать подобное с другими жертвами. Нельзя такого допустить», — написала сенатор.

На фоне обвинений в насилии от сотрудничества с Мэрилином Мэнсоном отказался лейбл Loma Vista Recording, продвигавший его последний альбом, а также создатели сериалов «Американские боги» и «Калейдоскоп ужасов».

Ранее звезда сериала «Мир Дикого Запада» Эван Рэйчел Вуд заявила, что стала жертвой насилия со стороны Мэрилина Мэнсона. После этого еще четыре женщины выступили со схожими обвинениями. Рокер из заявления опроверг, заявив, что они являются «ужасными искажениями реальности».



Фотографию письма сенатора штата Калифорния Сьюзан Рубио к ФБР актриса Эван Рэйчел Вуд выложила в свой Instagram.

