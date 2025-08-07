Автоэксперты объяснили, зачем Москва введёт верификацию в каршеринге
Верификация через Mos ID позволит исключить или свести к минимуму риски использования каршеринга посторонними лицами, заявил в беседе с НСН глава экспертного центра «Probok.net» Александр Шумский.
Введение верификации через Mos ID при пользовании каршерингом поможет улучшить безопасность на российских дорогах, заявил НСН автоэксперт Игорь Моржаретто.
Обязательную верификацию через портал mos.ru с применением Mos ID введут в столице для пользователей каршеринга. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его словам, новые правила начнут действовать с 1 сентября 2025 года. Собянин пояснил, что проверка пользователей каршеринга позволит в дальнейшем заранее ограничивать доступ к аренде для тех, кто регулярно нарушает ПДД, а правоохранительным органам быстрее устанавливать личность водителя в случае ЧС или ДТП.
Моржаретто напомнил, что встречаются ещё случаи, когда кто-то по-прежнему пытается по чужому аккаунту взять машину в аренду.
«Введение верификации через Mos ID при пользовании каршерингом поможет улучшить безопасность на российских дорогах. Аварийность среди тех, кто пользуется каршерингом тема сейчас достаточно болезненная. Встречаются ещё случаи, когда кто-то по-прежнему пытается по чужому аккаунту взять машину в аренду, когда в нетрезвом виде пытается сесть за руль. Лишняя безопасность этой ситуации не помешает», - отметил автоэксперт.
Глава экспертного центра «Probok.net» Александр Шумский в разговоре с НСН напомнил, что верификация через Mos ID ранее была отработана на прокате электросамокатов.
«На мой взгляд, мера для пользователя не сложная. Достаточно один раз подвязать свой аккаунт, а затем постоянно им пользоваться. Верификация через Mos ID позволит исключить или свести к минимуму риски использования каршеринга посторонними лицами. Технология уже отработана на прокате электросамокатов. Встречаются ещё случаи, когда кто-то пользуется посторонними аккаунтами, но их число существенно снизилось. На мой взгляд, инициатива неплохая, тем более, что каршеринг зачастую используется, в том числе, и для перевозки незаконных веществ», - сказал Шумский.
Ранее в Петербурге машина каршеринга наехала на остановку, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
