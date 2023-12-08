В Москве нашли мужчину, оставившего шприц с мефедроном в каршеринге

«Установлен и доставлен в правоохранительные органы мужчина, употребивший наркотик в автомашине каршеринга. Это ранее неоднократно судимый за незаконный оборот наркотических средств уроженец Ставропольского края», - указали в ведомстве.

Привлечение мужчины к ответственности по уголовной статье контролирует Кунцевская межрайонная прокуратура.

По данным Telegram-канала Mash, в преступлении подозревают 37-летнего Николая Д. из Буденновска, который был дважды судим за незаконный оборот наркотиков в 2006-м и 2019 году. Мужчине грозит до восьми лет заключения.

В августе 10-летний ребенок укололся о шприц в арендованном автомобиле сервиса BelkaCar, напоминает «Свободная пресса». Как выяснилось позже, в медицинском инструменте был мефедрон. Правоохранительные органы начали поиски пассажиров, которые могли оставить наркотик. Каршеринг пообещал оказать помощь семье пострадавшей девочки.

