В Москве нашли мужчину, оставившего шприц с мефедроном в каршеринге
Правоохранители нашли мужчину, оставившего в машине каршеринга в Москве шприц с мефедроном, о который случайно укололась 10-летняя девочка. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
«Установлен и доставлен в правоохранительные органы мужчина, употребивший наркотик в автомашине каршеринга. Это ранее неоднократно судимый за незаконный оборот наркотических средств уроженец Ставропольского края», - указали в ведомстве.
Привлечение мужчины к ответственности по уголовной статье контролирует Кунцевская межрайонная прокуратура.
По данным Telegram-канала Mash, в преступлении подозревают 37-летнего Николая Д. из Буденновска, который был дважды судим за незаконный оборот наркотиков в 2006-м и 2019 году. Мужчине грозит до восьми лет заключения.
В августе 10-летний ребенок укололся о шприц в арендованном автомобиле сервиса BelkaCar, напоминает «Свободная пресса». Как выяснилось позже, в медицинском инструменте был мефедрон. Правоохранительные органы начали поиски пассажиров, которые могли оставить наркотик. Каршеринг пообещал оказать помощь семье пострадавшей девочки.
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