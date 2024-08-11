В Москве в ДТП с каршерингом под управлением подростка погиб ребенок

В Москве в результате ДТП с каршерингом, которым управлял подросток, погиб ребенок. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Известно, что несовершеннолетний правонарушитель, использовавший чужой аккаунт каршеринга, находился в машине со своими друзьями. Автомобиль врезался в дом на Южнобутовской улице. По данным Telegram-канала «Baza», это произошло примерно в 4:00 часа утра.

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Сидевший на пассажирском сидении 15-летний подросток погиб на месте. Еще два пассажира 16-и и 13-и лет попали в больницу с травмами. По предварительным данным, находившиеся в машине подростки не были пристегнуты.

Сам виновник аварии, по словам пострадавших, сбежал. Сейчас полиция разыскивает его. Следователи уже возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее смерть человека).

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина Иван погиб в ДТП.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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