В Москве в ДТП с каршерингом под управлением подростка погиб ребенок
В Москве в результате ДТП с каршерингом, которым управлял подросток, погиб ребенок. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Известно, что несовершеннолетний правонарушитель, использовавший чужой аккаунт каршеринга, находился в машине со своими друзьями. Автомобиль врезался в дом на Южнобутовской улице. По данным Telegram-канала «Baza», это произошло примерно в 4:00 часа утра.
Сидевший на пассажирском сидении 15-летний подросток погиб на месте. Еще два пассажира 16-и и 13-и лет попали в больницу с травмами. По предварительным данным, находившиеся в машине подростки не были пристегнуты.
Сам виновник аварии, по словам пострадавших, сбежал. Сейчас полиция разыскивает его. Следователи уже возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее смерть человека).
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина Иван погиб в ДТП.
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