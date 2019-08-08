Мелочи сложатся в горы: Эколог поддержал «ленивое» спасение мира по советам ООН

«Поддерживаю практически все. У меня неоднозначное отношение только к вакцинации – безусловно, это личное дело каждого. Каждый может начать с себя, начиная с утилизации тех же самых отходов, речь идет о раздельном сборе мусора. А взять в магазин многоразовую сумку должно стать нормой для любого человека, независимо от его достатка. Одноразовый пакет наверняка попадет на мусоросжигательный завод либо на полигон, и вторично переработан не будет. Все включенные в режиме ожидания приборы в Евросоюзе потребляют электричества столько, сколько можно было бы выработать за счет сжигания всего поставляемого из России газа за год. Такие мелочи сложатся в громадные горы из сэкономленных ресурсов», - заявил он.

Ранее Пукалов в эфире НСН рассказал, зачем в России необходимо создать единый орган по контролю за всеми природными ресурсами.

