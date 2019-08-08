Мелочи сложатся в горы: Эколог поддержал «ленивое» спасение мира по советам ООН
Директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов рассказал в эфире НСН, как незначительные меры по экономии ресурсов могут улучшить экологию на планете.
ООН разработала так называемое Руководство по спасению мира для лентяев, в котором организация призывает каждого человека менять мир к лучшему. Авторы пособия рекомендуют отключать электрические приборы, если они не используются, замораживать несъеденные продукты, сократить потребление мяса, тратить меньше воды в душе, вакцинировать себя и детей.
Директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов заявил, что поддерживает инициативу ООН.
«Поддерживаю практически все. У меня неоднозначное отношение только к вакцинации – безусловно, это личное дело каждого. Каждый может начать с себя, начиная с утилизации тех же самых отходов, речь идет о раздельном сборе мусора. А взять в магазин многоразовую сумку должно стать нормой для любого человека, независимо от его достатка. Одноразовый пакет наверняка попадет на мусоросжигательный завод либо на полигон, и вторично переработан не будет. Все включенные в режиме ожидания приборы в Евросоюзе потребляют электричества столько, сколько можно было бы выработать за счет сжигания всего поставляемого из России газа за год. Такие мелочи сложатся в громадные горы из сэкономленных ресурсов», - заявил он.
Ранее Пукалов в эфире НСН рассказал, зачем в России необходимо создать единый орган по контролю за всеми природными ресурсами.
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