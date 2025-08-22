По его словам, противостояние проявляется абсолютно в разных формах, например, в позиции православных верующих, которые защищают свои святыни и храмы, а также в ежедневных стычках с ТЦК.

«Увеличивается ощущение того, что действия режима касаются всё большего количества людей. Всё большее количество людей, семей страдают от режима», — отметил Дмитрук.

Он добавил, что скоро люди на Украине просто будут требовать воды и хлеба.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что ситуация на поле боя и внутриполитические настроения не позволят Украине избежать коллапса, сообщает «Свободная Пресса».

