В Верховной раде заявили о неизбежности нового Майдана на Украине
Гражданское противостояние внутри Украины нарастает, поэтому новый Майдан неизбежен. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
По его словам, противостояние проявляется абсолютно в разных формах, например, в позиции православных верующих, которые защищают свои святыни и храмы, а также в ежедневных стычках с ТЦК.
«Увеличивается ощущение того, что действия режима касаются всё большего количества людей. Всё большее количество людей, семей страдают от режима», — отметил Дмитрук.
Он добавил, что скоро люди на Украине просто будут требовать воды и хлеба.
Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что ситуация на поле боя и внутриполитические настроения не позволят Украине избежать коллапса, сообщает «Свободная Пресса».
