Военный летчик Попов раскрыл, сколько F-16 осталось у ВСУ

Он отметил, что также у украинской армии есть пять французских Mirage 2000. По его мнению, их, вероятнее всего, используют для учебно-тренировочных полётов.

Попов заметил, что один Mirage 2000 ВСУ уже потеряли.

«По-моему, один Mirage они потеряли то ли из-за отказа техники, то ли из-за языкового барьера», — заключил он.

Ранее на Украине подтвердили, что французскоий истребитель Mirage 2000 потерпеk крушение в Волынской области, сообщает RT.

