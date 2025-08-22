Военный летчик Попов раскрыл, сколько F-16 осталось у ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в настоящее время располагают масимум шестью американскими истребителями F-16 из первой полученной партии. Об этом NEWS.ru заявил заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов.

Зеленский поручил выяснить обстоятельства гибели пилота F-16

Он отметил, что также у украинской армии есть пять французских Mirage 2000. По его мнению, их, вероятнее всего, используют для учебно-тренировочных полётов.

Попов заметил, что один Mirage 2000 ВСУ уже потеряли.

«По-моему, один Mirage они потеряли то ли из-за отказа техники, то ли из-за языкового барьера», — заключил он.

Ранее на Украине подтвердили, что французскоий истребитель Mirage 2000 потерпеk крушение в Волынской области, сообщает RT.

ФОТО: ТАСС / Zuma
