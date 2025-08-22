СМИ: ФБР провело обыск в доме экс-помощника Трампа по нацбезопасности Болтона

Агенты ФБР провели обыск в доме экс-помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. Об этом со ссылкой на источник сообщает Fox News.

Глава НАБУ подтвердил обыски у экс-замглавы офиса Зеленского

Болтон работал помощником по нацбезопасности с 2018 по 2019 год, то есть во время первого президентского срока Дональда Трампа. Собеседник телеканала уточнил, что агенты искали «потенциальные секретные документы», которые он всё ещё мог хранить их у себя.

Источник добавил, что силовики задерживать или арестовывать экс-чиновника не стали.

Ранее Болтон заявил, что по итогам встречи на Аляске американский лидер Дональд Трамп «добился очень немногого», сообщает «Свободная пресса».

