Мэр Сочи прокомментировал атаку ВСУ над Черным морем

Ночью 30 ноября местные жители рассказали о гуле и хлопках, напоминающих взрывы, которые были слышны в Лоо, Лазаревском и даже в Дагомысе.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что над акваторией Черного моря было ликвидировано три украинских дрона. Еще восемь БПЛА удалось уничтожить над Белгородской областью, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».