Мэр Сочи прокомментировал атаку ВСУ над Черным морем
Российские силы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ над Черным морем у берегов Сочи. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Андрей Прошунин.
По его словам, во время атаки никто не пострадал, городская инфраструктура функционирует в штатном режиме.
Ночью 30 ноября местные жители рассказали о гуле и хлопках, напоминающих взрывы, которые были слышны в Лоо, Лазаревском и даже в Дагомысе.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что над акваторией Черного моря было ликвидировано три украинских дрона. Еще восемь БПЛА удалось уничтожить над Белгородской областью, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru