Мэр Сочи прокомментировал атаку ВСУ над Черным морем

Российские силы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ над Черным морем у берегов Сочи. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Андрей Прошунин.

По его словам, во время атаки никто не пострадал, городская инфраструктура функционирует в штатном режиме.

Обмен ударами: В Сочи прогремели несколько взрывов

Ночью 30 ноября местные жители рассказали о гуле и хлопках, напоминающих взрывы, которые были слышны в Лоо, Лазаревском и даже в Дагомысе.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что над акваторией Черного моря было ликвидировано три украинских дрона. Еще восемь БПЛА удалось уничтожить над Белгородской областью, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Феоктистов
ТЕГИ:ВзрывыВСУБеспилотникиСочиАтака

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