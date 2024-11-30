СМИ сообщили о взрывах в Лазаревском районе Сочи
30 ноября 202407:51
Взрывы прогремели в Лазаревском районе Сочи, очевидцы заметили яркие вспышки в небе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Как рассказали изданию местные жители, в микрорайоне Лоо прозвучали 2–3 похожих на взрывы громких звука.
«Также о них сообщают и жители Дагомыса (между ними около 13 км). Сначала был слышен громкий гул, а затем взрыв», — пишет SHOT.
По данным Минобороны, ночью 30 ноября над акваторией Черного моря уничтожили три беспилотника ВСУ самолетного типа.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru