СМИ сообщили о взрывах в Лазаревском районе Сочи

Взрывы прогремели в Лазаревском районе Сочи, очевидцы заметили яркие вспышки в небе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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Как рассказали изданию местные жители, в микрорайоне Лоо прозвучали 2–3 похожих на взрывы громких звука.

«Также о них сообщают и жители Дагомыса (между ними около 13 км). Сначала был слышен громкий гул, а затем взрыв», — пишет SHOT.

По данным Минобороны, ночью 30 ноября над акваторией Черного моря уничтожили три беспилотника ВСУ самолетного типа.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ВзрывыСочи

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