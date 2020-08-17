Мэр Антальи заразился коронавирусом
Мэр турецкой Антальи Мухиттин Бёджек сообщил о своем заражении COVID-19. По словам чиновника, сейчас он госпитализирован.
Градоначальник написал в своем Twitter, что результат проведённого им теста на коронавирус оказался положительным. «Сейчас чувствую себя хорошо, настроение на высоте», - отметил мэр.
Беджек призвал горожан соблюдать меры предосторожности и носить маску.
На прошлой неделе из Москвы вылетел первый рейс в турецкую Анталью после приостановки международного авиасообщения из России из-за пандемии коронавируса. Минздрав Турции при этом заявил о коронавирусной безопасности на курортах страны
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru