Мэр Антальи заразился коронавирусом

Мэр турецкой Антальи Мухиттин Бёджек сообщил о своем заражении COVID-19. По словам чиновника, сейчас он госпитализирован.



Градоначальник написал в своем Twitter, что результат проведённого им теста на коронавирус оказался положительным. «Сейчас чувствую себя хорошо, настроение на высоте», - отметил мэр.

Беджек призвал горожан соблюдать меры предосторожности и носить маску.