Мэр Антальи заразился коронавирусом

Мэр турецкой Антальи Мухиттин Бёджек сообщил о своем заражении COVID-19. По словам чиновника, сейчас он госпитализирован.

Градоначальник написал в своем Twitter, что результат проведённого им теста на коронавирус оказался положительным. «Сейчас чувствую себя хорошо, настроение на высоте», - отметил мэр.

Беджек призвал горожан соблюдать меры предосторожности и носить маску.

Первые туристы из РФ приехали в Турцию без приключений

На прошлой неделе из Москвы вылетел первый рейс в турецкую Анталью после приостановки международного авиасообщения из России из-за пандемии коронавируса. Минздрав Турции при этом заявил о коронавирусной безопасности на курортах страны



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ФОТО: РИА Новости
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