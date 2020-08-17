Захарова упрекнула Макрона в лицемерии из-за Белоруссии

«Когда же он попросит Европейский союз продолжить мобилизацию вместе с сотнями тысяч желтых жилетов? Лицемерие как оно есть», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

В Белоруссии больше недели продолжаются массовые протестные акции, участники которых считают победу Александра Лукашенко на президентских выборах сфальсифицированной, а также выступают против насилия силовиков в отношении мирных манифестантов. С понедельника, 17 августа, по всей стране крупнейшие предприятия начинают забастовки с требованиями освобождения политзаключённых и отставки Лукашенко.

