Захарова упрекнула Макрона в лицемерии из-за Белоруссии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила президенту Франции Эммануэлю Макрону о мирных манифестациях французских «жёлтых жилетов» в ответ на заявление политика по ситуации в Белоруссии. Макрон ранее заявил, что Евросоюз должен активно поддерживать участников мирных митингов в Белоруссии, добивающихся уважения их прав и свобод.

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«Когда же он попросит Европейский союз продолжить мобилизацию вместе с сотнями тысяч желтых жилетов? Лицемерие как оно есть», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

В Белоруссии больше недели продолжаются массовые протестные акции, участники которых считают победу Александра Лукашенко на президентских выборах сфальсифицированной, а также выступают против насилия силовиков в отношении мирных манифестантов. С понедельника, 17 августа, по всей стране крупнейшие предприятия начинают забастовки с требованиями освобождения политзаключённых и отставки Лукашенко.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:Мария ЗахароваЭммануэль МакронБелоруссия
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