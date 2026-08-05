Собянин: В Москве угоны машин стали «экзотическим» преступлением
В Москве угоны автомобилей стали «экзотическим» преступлением, сообщает РБК со ссылкой на заявление мэра Сергея Собянина.
По его словам, их количество с 2010 года сократилось в 47 раз. Сегодня город является лидером с точки зрения транспортной безопасности — в том числе благодаря видеокамерам, системе распознавания лиц, наблюдению на дорогах и новым технологиям.
Ранее ежегодно в Москве угонялось 10 тыс. машин. «Сегодня это такой экзотический вид преступления, который составляет совершенно мизерную долю — в 47 раз этот вид преступлений уменьшился», — указал глава города.
Кроме того, благодаря системам видеонаблюдения за городом кражи из квартир уменьшились в 64 раза. Отмечается, что город стал «гораздо более спокойным и безопасным».
Россиянам назвали самые угоняемые в стране автомобили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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