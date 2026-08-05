В ООН после атаку на Геленджик призвали защитить мирных жителей

Стороны конфликта вокруг Украины должны принимать меры, чтобы не допускать жертв среди мирных жителей и повреждений гражданских объектов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Управления верховного комиссара ООН по правам человека Марты Уртадо.

Число погибших в результате падения БПЛА в Геленджике выросло до семи человек

Так она отреагировала на атаку Вооруженных сил Украины на Геленджик. По ее словам, атаки БПЛА ВСУ по территории России свидетельствуют об общей эскалации. Это ведет к росту количества пострадавших среди гражданского населения.

Уртадо отметила, что стороны должны принимать меры предосторожности.

Число детей, погибших в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком в результате атаки ВСУ, увеличилось до четырёх, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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