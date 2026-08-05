В ООН после атаку на Геленджик призвали защитить мирных жителей
Стороны конфликта вокруг Украины должны принимать меры, чтобы не допускать жертв среди мирных жителей и повреждений гражданских объектов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Управления верховного комиссара ООН по правам человека Марты Уртадо.
Так она отреагировала на атаку Вооруженных сил Украины на Геленджик. По ее словам, атаки БПЛА ВСУ по территории России свидетельствуют об общей эскалации. Это ведет к росту количества пострадавших среди гражданского населения.
Уртадо отметила, что стороны должны принимать меры предосторожности.
Число детей, погибших в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком в результате атаки ВСУ, увеличилось до четырёх, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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