Иран допускает возможность участие Европы в разминировании Ормузского пролива
Тегеран рассматривает возможность разрешить странам Европы участвовать в разминировании Ормузского пролива, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, этот шаг может стать частью соглашения о восстановлении безопасного судоходства через пролив и способствовать продвижению переговоров между Ираном и США. Публично иранские власти до сих пор заявляют, что разминирование должно проводиться исключительно собственными силами.
На закрытых встречах в последние недели представители Тегерана дали понять европейским дипломатам, что готовы смягчить свою позицию.
Ранее стало известно, что США и Иран обсудят снятие морской блокады, открытие Ормузского пролива и прекращение атак в регионе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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