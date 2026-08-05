Иран допускает возможность участие Европы в разминировании Ормузского пролива

Тегеран рассматривает возможность разрешить странам Европы участвовать в разминировании Ормузского пролива, сообщает Bloomberg.

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По данным агентства, этот шаг может стать частью соглашения о восстановлении безопасного судоходства через пролив и способствовать продвижению переговоров между Ираном и США. Публично иранские власти до сих пор заявляют, что разминирование должно проводиться исключительно собственными силами.

На закрытых встречах в последние недели представители Тегерана дали понять европейским дипломатам, что готовы смягчить свою позицию.

Ранее стало известно, что США и Иран обсудят снятие морской блокады, открытие Ормузского пролива и прекращение атак в регионе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / DIVYAKANT SOLANKI / EPA
ТЕГИ:ЕвропаБлижний ВостокИран

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