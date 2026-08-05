Иран допускает возможность участие Европы в разминировании Ормузского пролива

По данным агентства, этот шаг может стать частью соглашения о восстановлении безопасного судоходства через пролив и способствовать продвижению переговоров между Ираном и США. Публично иранские власти до сих пор заявляют, что разминирование должно проводиться исключительно собственными силами.

На закрытых встречах в последние недели представители Тегерана дали понять европейским дипломатам, что готовы смягчить свою позицию.

Ранее стало известно, что США и Иран обсудят снятие морской блокады, открытие Ормузского пролива и прекращение атак в регионе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

