СМИ: США наращивают свои разведывательные ресурсы на Кубе

По данным издания, США рассчитывают добиться реформ или смены режима. Вашингтон недавно направил на Кубу дополнительных разведчиков и агентов. Происходящее расценивается как усиление «присутствия» ЦРУ на Кубе.

До этого власти Кубы возложили ответственность за очередное общенациональное отключение электроэнергии на санкционную политику Вашингтона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

