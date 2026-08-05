СМИ: США наращивают свои разведывательные ресурсы на Кубе

Американские власти наращивают свои разведывательные ресурсы на Кубе, в том числе за счет отправки на остров шпионов и агентов, сообщает Politico.

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По данным издания, США рассчитывают добиться реформ или смены режима. Вашингтон недавно направил на Кубу дополнительных разведчиков и агентов. Происходящее расценивается как усиление «присутствия» ЦРУ на Кубе.

До этого власти Кубы возложили ответственность за очередное общенациональное отключение электроэнергии на санкционную политику Вашингтона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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