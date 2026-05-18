Врач объяснила, как слёзы продлевают жизнь женщинам

Женщины в среднем живут дольше мужчин отчасти потому, что чаще позволяют себе плакать, что помогает организму избавляться от гормонов стресса. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Шахло Махкамова.

Эксперт пояснила, что эмоциональные слёзы, которые выделяются при сильных переживаниях, способствуют выведению из крови кортизола, адреналина и других токсичных веществ. Этот естественный механизм разгрузки помогает нормализовать давление, расслабить мышцы и замедлить сердцебиение.