Аналитик назвал россиянам условия для падения доллара ниже 70 рублей

Курс доллара может опуститься ниже 70 рублей лишь при экстраординарных условиях: нефть выше $100 на протяжении полутора кварталов, повышение ключевой ставки или новые санкции. Такой прогноз «Газете.Ru» дал инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

Эксперт допустил кратковременное достижение долларом уровня в 70 рублей на фоне крупных корпоративных продаж валюты, однако отметил, что закрепиться на этих значениях американской валюте не удастся.

Бахтин обратил внимание, что рубль технически уже давно вышел за границы наиболее вероятного коридора и достиг пределов, которые рынок не фиксировал с весны 2023 года.

Дальнейшее укрепление до 70 рублей за доллар теоретически возможно лишь при условии, что нефть марки Brent удержится выше $105–110 более квартала на фоне сохранения высоких рублёвых ставок, однако оба этих фактора носят краткосрочный характер.

Ранее аналитик банковской сферы Владимир Шевченко рассказал НСН, что рубль может укрепиться к доллару до 30 рублей только в случае экстренных мер в экономике страны, что сложно назвать выгодным сценарием,

ФОТО: ТАСС / Вероника Зорина
