СМИ: Литовский МИД призвал НАТО напасть на Калининград

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung по сути призвал страны НАТО к нападению на Калининград.

«Мы должны показать русским, что можем проникнуть в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве», — цитирует Будриса РИА Новости.

В интервью этому же изданию глава литовского МИД признался, что Литве не хватает систем ПВО дальнего радиуса для защиты от баллистических и крылатых ракет.

Президент Владимир Путин ранее неоднократно указывал, что любая попытка блокировать Калининградскую область спровоцирует беспрецедентную эскалацию, а все исходящие от региона угрозы будут нейтрализованы.

Ранее политики, военные и историки обсудили вероятность нападения на Калининград и ответных действий России в беседе с НСН.

ФОТО: РИА Новости
