СМИ: Литовский МИД призвал НАТО напасть на Калининград
Глава МИД Литвы Кястутис Будрис в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung по сути призвал страны НАТО к нападению на Калининград.
«Мы должны показать русским, что можем проникнуть в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве», — цитирует Будриса РИА Новости.
В интервью этому же изданию глава литовского МИД признался, что Литве не хватает систем ПВО дальнего радиуса для защиты от баллистических и крылатых ракет.
Президент Владимир Путин ранее неоднократно указывал, что любая попытка блокировать Калининградскую область спровоцирует беспрецедентную эскалацию, а все исходящие от региона угрозы будут нейтрализованы.
Ранее политики, военные и историки обсудили вероятность нападения на Калининград и ответных действий России в беседе с НСН.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Врач объяснила, как слёзы продлевают жизнь женщинам
- СМИ: Литовский МИД призвал НАТО напасть на Калининград
- Аналитик назвал россиянам условия для падения доллара ниже 70 рублей
- СМИ: Литве не хватает средств ПВО для защиты страны от крылатых ракет
- В Euroclear заявили о продолжении заморозки активов ЦБ РФ по санкциям
- Германия усилит юго-восточный фланг НАТО системами Patriot в Турции
- Евгений Цыганов пообещал выпустить свои песни на виниле
- В Италии опровергли слухи о кандидатуре Драги на роль переговорщика с Россией
- Законы природы не изменить: До какого возраста россияне считаются молодежью
- Продюсер Киселев рассказал, сколько артист может заработать на стадионном шоу