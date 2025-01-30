Меньше половины россиян считают, что фастфуд несовершеннолетним нужно запретить

За запрет продажи фастфуда несовершеннолетним россиянам выступает 41% опрошенных россиян. Такое же число не поддерживает предложение. Еще 13% респондентов ответили, что им все равно. Об этом говорится в исследовании, проведенном ВЦИОМ.

Также аналитики выяснили, что шестеро из десяти россиян (62%) с разной периодичностью посещают заведения быстрого питания. За 15 лет этот показатель вырос двукратно (2010 г. — 30%). Только за последние три года рост составил 12 п.п.