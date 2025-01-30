Меньше половины россиян считают, что фастфуд несовершеннолетним нужно запретить

За запрет продажи фастфуда несовершеннолетним россиянам выступает 41% опрошенных россиян. Такое же число не поддерживает предложение. Еще 13% респондентов ответили, что им все равно. Об этом говорится в исследовании, проведенном ВЦИОМ.

Также аналитики выяснили, что шестеро из десяти россиян (62%) с разной периодичностью посещают заведения быстрого питания. За 15 лет этот показатель вырос двукратно (2010 г. — 30%). Только за последние три года рост составил 12 п.п.

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Треть россиян (35%) бывают в ресторанах фастфуда не чаще раза в месяц, еще 14% бывали там один-два раза в месяц, а 13% ходят раз в неделю и чаще. Аудитория таких заведений - преимущественно молодые люди.

Запрет на продажу фастфуда детям до 18 лет будет нарушать права потребителей, если не будет доказано, что это необходимо в целях оздоровления нации, заявил председатель Союза потребителей России Алексей Койтов в разговоре с НСН. Так он прокомментировал предложение директора Института исследования проблем современной политики (ИИПСП) Антона Орлова, который обратился в Госдуму, Совет Федерации и Министерство здравоохранения.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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