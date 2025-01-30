Меньше половины россиян считают, что фастфуд несовершеннолетним нужно запретить
За запрет продажи фастфуда несовершеннолетним россиянам выступает 41% опрошенных россиян. Такое же число не поддерживает предложение. Еще 13% респондентов ответили, что им все равно. Об этом говорится в исследовании, проведенном ВЦИОМ.
Также аналитики выяснили, что шестеро из десяти россиян (62%) с разной периодичностью посещают заведения быстрого питания. За 15 лет этот показатель вырос двукратно (2010 г. — 30%). Только за последние три года рост составил 12 п.п.
Треть россиян (35%) бывают в ресторанах фастфуда не чаще раза в месяц, еще 14% бывали там один-два раза в месяц, а 13% ходят раз в неделю и чаще. Аудитория таких заведений - преимущественно молодые люди.
Запрет на продажу фастфуда детям до 18 лет будет нарушать права потребителей, если не будет доказано, что это необходимо в целях оздоровления нации, заявил председатель Союза потребителей России Алексей Койтов в разговоре с НСН. Так он прокомментировал предложение директора Института исследования проблем современной политики (ИИПСП) Антона Орлова, который обратился в Госдуму, Совет Федерации и Министерство здравоохранения.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Актриса Кейт Бланшетт возглавила фонд для кинематографистов-беженцев
- Мособлдума приняла закон о штрафах за неоплату проезда по платным дорогам
- ВСУ атаковали жилые дома в Каховке
- Потери ВСУ в Курской области составили более 56 140 военнослужащих
- Цена нефти Brent опустилась ниже 75 долларов впервые с начала января
- СМИ: Лайнер и вертолет столкнулись в Вашингтоне на высоте 90 метров
- ФАС оштрафовала ВТБ за ненадлежащую рекламу
- АКОРТ: Россияне каждый год потребляют около 1,4 млн тонн бананов
- Поставлявшую оружие из США в Россию группировку обезвредили в Киргизии
- Двое россиян напали на фельдшера скорой помощи в подмосковном Солнечногорске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru