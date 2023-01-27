«Меньше денег, но с ДМС»: Перечислены самые востребованные IT-специальности в России

Накануне «Коммерсант» сообщил, что рекрутинговые порталы отмечают рост числа вакансий для IT-специалистов. Указывается, что он начался в ноябре 2022 года, когда у бизнеса появилась определенность с проектами на 2023 год, и усилился в январе из-за обсуждаемых инициатив властей по запрету работы из-за границы. Александр Крюков отметил, что условия для работы IT-специалистов в этом году будут несколько хуже, чем в 2022 году.

«Роста зарплат по сравнению с 2022 годом не будет. В течение последних нескольких месяцев подтверждается, что тенденция идет не на рост зарплат, а на удержание и даже урезание бюджета. 2022 год заставил многие компании по-другому отнестись к бюджету: к его планированию относятся очень внимательно, так как у многих произошло сокращение доходов. Если раньше приток капитала был стабильный, можно было нанимать хороших, дорогих разработчиков в большом количестве, то сейчас каждая компания будет очень внимательно относиться к каждому найму. Также компании будут предлагать меньшие условия, предлагая альтернативные варианты компенсации, что-то вроде ДМС», - сказал Крюков.

Он отметил, что самые востребованные IT-специалисты сегодня – это те сотрудники, которые имеют опыт коммерческой подтвержденной разработки, а самыми оплачиваемыми являются архитекторы решений. По словам Крюкова, спрос у работодателей на архитекторов решений большой, в то время как спрос на мобильных разработчиков кратно снизился.

«Самые востребованные специалисты – это ребята, которые имеют от двух лет опыта коммерческой подтвержденной разработки. Они обеспечивают все основное производство по созданию информационных систем. Самые оплачиваемые – это архитекторы решений. Запускается много новых проектов по инициативе и государства, и по внутренней инициативе. На каждый проект нужен человек, который будет полностью отвечать за архитектурную и техническую составляющую. Такие ребята стоят очень дорого, на них очень хороший спрос. При этом спрос очень сильно упал на мобильных разработчиков. Сейчас непонятная ситуация с тем, что будет происходить с рынком мобильной разработки, особенно под Apple. С Android все намного лучше, потому что есть наши внутренние магазины приложений», - объяснил собеседник НСН.