«Меньше денег, но с ДМС»: Перечислены самые востребованные IT-специальности в России
Российские компании не отказываются от работы с удаленными айтишниками, однако условия сотрудничества в этом году будут сильно меняться, отметил в эфире НСН Александр Крюков.
Каждая российская компания в 2023 году будет очень внимательно относиться к найму IT-специалистов из-за сокращения доходов, потенциальным сотрудникам будут предлагать меньшую зарплату, но с альтернативным вариантом компенсации в виде ДМС, заявил операционный директор Recruit IT Александр Крюков в разговоре с НСН.
Накануне «Коммерсант» сообщил, что рекрутинговые порталы отмечают рост числа вакансий для IT-специалистов. Указывается, что он начался в ноябре 2022 года, когда у бизнеса появилась определенность с проектами на 2023 год, и усилился в январе из-за обсуждаемых инициатив властей по запрету работы из-за границы. Александр Крюков отметил, что условия для работы IT-специалистов в этом году будут несколько хуже, чем в 2022 году.
«Роста зарплат по сравнению с 2022 годом не будет. В течение последних нескольких месяцев подтверждается, что тенденция идет не на рост зарплат, а на удержание и даже урезание бюджета. 2022 год заставил многие компании по-другому отнестись к бюджету: к его планированию относятся очень внимательно, так как у многих произошло сокращение доходов. Если раньше приток капитала был стабильный, можно было нанимать хороших, дорогих разработчиков в большом количестве, то сейчас каждая компания будет очень внимательно относиться к каждому найму. Также компании будут предлагать меньшие условия, предлагая альтернативные варианты компенсации, что-то вроде ДМС», - сказал Крюков.
Он отметил, что самые востребованные IT-специалисты сегодня – это те сотрудники, которые имеют опыт коммерческой подтвержденной разработки, а самыми оплачиваемыми являются архитекторы решений. По словам Крюкова, спрос у работодателей на архитекторов решений большой, в то время как спрос на мобильных разработчиков кратно снизился.
«Самые востребованные специалисты – это ребята, которые имеют от двух лет опыта коммерческой подтвержденной разработки. Они обеспечивают все основное производство по созданию информационных систем. Самые оплачиваемые – это архитекторы решений. Запускается много новых проектов по инициативе и государства, и по внутренней инициативе. На каждый проект нужен человек, который будет полностью отвечать за архитектурную и техническую составляющую. Такие ребята стоят очень дорого, на них очень хороший спрос. При этом спрос очень сильно упал на мобильных разработчиков. Сейчас непонятная ситуация с тем, что будет происходить с рынком мобильной разработки, особенно под Apple. С Android все намного лучше, потому что есть наши внутренние магазины приложений», - объяснил собеседник НСН.
Кроме того, Крюков рассказал, что рост количества вакансий в сфере IT в начале года является нормальным. Он объяснил это тем, что в начале года согласовываются бюджеты на следующий год и начинается подбор, а концу года деньги на проекты заканчиваются. Также он добавил, что российские компании не стали отказываться от работы с удаленными сотрудниками.
«То, что наблюдается рост количества вакансий в начале года – это норма. Это было и в 2022 году, и в 2021 году. В начале года согласовываются бюджеты на следующий год и начинается активный подбор. К концу года деньги на проекты заканчиваются, поэтому найм останавливается. Мы пока не видим, что найм усилился из-за инициативы властей (по запрету работы из-за границы - ред. НСН). Не наблюдаем, что компании начали отказываться от работы с удаленными сотрудниками. Можно сказать, что до середины года будет рост количества вакансий, летом спад, с августа по ноябрь идет активный всплеск, в декабре опять снижается», - резюмировал Крюков.
Ранее сообщалось, что Минцифры и профильные ассоциации разрабатывают меры по возвращению IT-специалистов, уехавших за границу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что необходимо создавать условия для работы IT-специалистов в стране, так как они представляют для России большой интерес, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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